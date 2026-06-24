サッカーＷ杯・日本代表は２３日（日本時間２４日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、トレーニングを行った。チームは練習後、２５日（日本時間２６日）、第３戦のスウェーデン戦に向けて、ダラスに移動した。選手らがチームバスに乗り込む際、「ザイオン選手大好き僕の名前もＺｉｏｎですサインください」と書いたボードを掲げていた少年のもとにＧＫ鈴木彩艶が歩み寄り、一緒に笑顔で記念撮影を行