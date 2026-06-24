多くの謎が浮上する中、急展開を迎えた兵庫・神戸市の死体損壊遺棄事件。マンションの一室で、大型冷凍庫に男性を遺棄したとして逮捕されたのは、被害者の元妻でした。兵庫県警捜査一課長・渡邉昭二氏：被疑者は望月亜紀50歳です。被疑者は平成24年（2012年）ごろ、同年ごろに死亡した被害者・西口豊さんの妻であったが、被害者の死体を袋につめたうえ、冷凍庫内に入れた状態で放置し、死体を遺棄したというものです。元夫の死体を