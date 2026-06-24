たけし軍団のダンカン（67）が主宰した劇団「東京サギまがい」等で活躍したフリーの女優コハルさんが、18日に52歳で亡くなったことを自身のブログで発表した。ダンカンは「女優・コハルが旅立ちました（涙）6月18日享年52歳」と報告し、コハルさんとのショットを公開した。続けて「オレが仕事がらみで最も迷惑をかけ続けて、その我儘を明るく笑い飛ばしながら引き受けてくれた女優」と回顧し「例えば、オレは劇団『東京サギま