哲学者・宮野真生子さんと人類学者・磯野真穂さんによる同名タイトルの往復書簡を原作に、濱口竜介監督が映画化した『急に具合が悪くなる』。フランスと日本が舞台というワールドワイドな設定に変更しているものの、原作のスピリットはそのままに、心の琴線に触れる多彩な人間模様が描かれている。【写真】注目俳優・黒崎煌代が演じる智樹（右）原作は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者・宮野真生子さんと、臨床現場の