鈴鹿央士が主演する映画『藁にもすがる獣たち』より、1億円を前に人間の本能をむき出しにした“獣たち”の、欲望と狂気が衝突する場面写真が一挙解禁となった。【写真】欲望と狂気を収めた『藁にもすがる獣たち』場面カットが一挙解禁曽根圭介の同名小説を実写化する本作は、たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描くループ型