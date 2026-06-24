2000年公開の実写クリスマス映画『グリンチ』の続編企画が始動し、主演のジム・キャリーとロン・ハワード監督の続投に向け、調整が行われているようだ。【写真】カズ・ヒロが担当した『スキャンダル』シャーリーズ・セロンの特殊メイクVarietyによると、ハワード監督とプロデューサー、ブライアン・グレイザーの映画制作会社イマジン・エンターテイメントと、パラマント・ピクチャーズが続編製作に向けて動いているといい、グ