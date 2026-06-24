演歌歌手の香西かおりが２４日、大阪市内で行われた「大阪観光局６月度記者会見」に出席し、大阪の地域魅力発信ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「かおりとヒロシの、美味しい大阪大発見！〜ナイスな大阪もん、作ってくれてありがとう！」の制作・配信を発表した。同チャンネルは、大阪の各自治体に眠る隠れた名産「お宝食材・返礼品」にスポットを当て、大阪の豊かな食の魅力を発信していくＰＲ特化型情報番組。香西は番組のメイ