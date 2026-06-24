西川貴教主演の音楽エンタテインメントショー『VOICE MONSTER』が、6月26日に渋谷で開業する新劇場Shibuya LOVEZにて、2027年3月に上演されることが決定した。【写真】いったいどんな舞台に？『VOICE MONSTER』主演の西川貴教『VOICE MONSTER』は、バンダイナムコミュージックライブと東宝が初タッグを組み製作する、オリジナルの音楽エンタテインメントショー。1幕は、5名の選ばれし歌の猛者たちが、「VOICE MONSTER」と