【ローソン：『ペルソナ』シリーズ30周年キャンペーン】 6月30日より実施予定 ローソンは、全国のローソン店舗にて「ペルソナ」シリーズとコラボレーションしたキャンペーンを6月30日より開催する。 アトラスが手がけるジュブナイルRPG「ペルソナ」シリーズの30周年を記念して、全国のローソン店舗でキャンペーンが開催。