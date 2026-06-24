NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は、今年で30周年を迎えた「ポケモン」とのタイアップキャンペーンを開催する。ポケモン30周年記念タイアップキャンペーン同キャンペーンでは、7月1日から全国(東日本・中日本・西日本の3地区)の対象サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)(234箇所)で、オリジナルスタンプラリー、オリジナルフォトパネルの設置、オリジナルグッズの販売等をおこなう。ポケモン30周年特にキャンペーンの