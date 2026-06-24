“世界最大規模のアニメーション映画祭”と称される「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」で開催されたNetflixスタジオ・フォーカスのパネルにて、『THE ONE PIECE』『フールナイト』『二十世紀電氣目録』など、今後配信を控える新作アニメの新情報や関連素材が世界解禁された。【動画】『このマンガがすごい！』ランクイン作がアニメ化！『フールナイト』ティーザーPV世界のカルチャーを動かす最も力強いストーリーテリン