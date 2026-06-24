歌手のダイアモンド☆ユカイと俳優・前田敦子が、24日、SHIBUYA109店頭イベントスペースに登場。ダイアモンド☆ユカイが、『トイ・ストーリー』シリーズを象徴する名曲「君はともだち」を渋谷の真ん中で熱唱し、前田が目の前で堪能した。【写真】ダイアモンド☆ユカイと前田敦子が渋谷に登場したイベントの様子いよいよ7月3日に公開を迎える『トイ・ストーリー５』。公開まで約1週間となった今回、渋谷 109の目の前のオープン