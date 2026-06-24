女優の倉持春希のスタッフが運営するＳＮＳが２４日までに更新され、倉持がＮＨＫＥテレ「 ワンワンわんだーらんど」（火曜・午後４時３０分）を“卒業”したことを報告した。倉持のスタッフはＸに「先日の、ＮＨＫ公演をもって、『＃いないいないばあっ！ ワンワンわんだーらんど』を卒業いたしました約７年〓はるちゃん〓を応援してくださったみなさま本当にありがとうございました！今後は新たな活動に挑戦してまいり