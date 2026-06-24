◆パ・リーグ日本ハム７―４ロッテ（２４日・エスコンフィールド）ロッテは投打がかみ合わずに２連敗を喫し、勝率５割となった。２３日の同カードでは初回にレイエス、３回に進藤に２発を浴び、先発の北山に３安打完封負け。この日は日本ハム先発・加藤に対して右の井上、山本をスタメンに起用したが、６回まで無得点に抑え込まれるなど、投打がかみ合わず、貯金がなくなった。一方で日本ハムは貯金が今季最多の８。２ゲー