公式サイトで発表カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪に出場したフォルティウスのスキップ・吉村紗也香が24日、チームの公式サイトで現役引退を発表。34歳の決断はファンに衝撃を与えた。吉村は「皆さまへご報告があります」とし、「この度、2025-2026シーズンをもちまして、現役を引退する決断をいたしました」と発表。引退に至った理由を次のように説明した。「競技生活を送っている中で、自分の気持ちにも大きな変化が