◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２４日・みずほペイペイドーム）オリックスの守護神、アンドレス・マチャド投手がベンチ入りメンバーから外れた。前夜２３日の９回にソフトバンク・石塚綜一郎捕手へ顔面直撃の死球を与え、危険球退場となった。石塚は「下顎（かがく）骨骨折」と診断。マチャドは試合前に岸田監督らとソフトバンク・小久保監督のもとを訪れ、謝罪していた。通算１００本塁打に王手をかけるラオウ杉本