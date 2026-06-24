◆パ・リーグ日本ハム７―４ロッテ（２４日・エスコンフィールド）ロッテは投打がかみ合わずに２連敗を喫し、勝率５割となった。４月１０日の西武戦（大宮）以来の先発となった河村は５回までに３本塁打を浴びるなど９安打６失点。援護もなかったことで失点がなかったのは２回の１イニングだけ。「方も守ってくれている中でホームラン。相手のやりたいようにさせてしまったこと、こういう試合展開になってしまったことが申し