◆パ・リーグ日本ハム７―４ロッテ（２４日・エスコンフィールド）パ・リーグ５位のロッテは２４日、日本ハム戦（エスコン）で敗れ、２連敗で３３勝３３敗２分けとなって貯金がなくなり、勝率５割に逆戻りとなった。この日は「６番・ＤＨ」で井上、「８番・中堅」で山本をスタメンで起用。小川、佐藤、安田をのぞく６人の右が打者がスタメン入りした。だが、日本ハム先発左腕・加藤に７回まで４安打２得点と抑え込まれた。奪