◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人＝降雨中止＝（２４日・マツダスタジアム）広島・床田寛樹投手が２６日・阪神戦（マツダ）で先発することが２４日、決まった。この日の巨人戦に先発予定も降雨のため、中止。新井監督が「トコ（床田）をそのまま（金曜日）」と明かした。チームは前夜の同戦で敗れ、連勝がストップ。借金は１３に戻った。阪神３連戦は今季開幕投手を務めた左腕が先陣を切り、そのまま中６日で森下、岡本を投入