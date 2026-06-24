メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷の新穂高ロープウェイで、刃物を持った不審者が現れたことを想定した訓練が行われました。 訓練は午前9時半から、しらかば平駅で行われ、岐阜県警の警察官やロープウェーを運行する会社のスタッフら約50人が参加しました。 駅の構内に刃物を持った不審者が現れたという想定で、参加者は警察への通報や乗客への避難を呼びかける手順、さすま