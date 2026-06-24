メ～テレ（名古屋テレビ） コカインを密輸しようとしたとして、三重県四日市市のブラジル国籍の男が告発されました。 関税法違反の疑いで津地検に告発されたのは、四日市市のブラジル国籍ダ・シルバ・ワタナベ・ジュニオル・エウクレベル・ジュリオ容疑者（35）です。 名古屋税関四日市税関支署によりますと、ワタナベ容疑者は去年11月、ブラジルから国際宅配便を利用してコカイン約6キログラム、末端価格で約1億