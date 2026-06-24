２３日付でＡＫＢ４８から契約を解除された花田藍衣が２４日に自身のＸを更新し、騒動を改めて謝罪した。丸刈りをめぐり運営側を強く非難。「坊主にしろと言った覚えはないと言われ、裏切られたことは絶対に許せません。何年かかってでも戦っていきます」などと記し、対抗していく姿勢を示した。花田をめぐっては２３日に、ＡＫＢ４８を運営する株式会社ＤＨが、花田の契約解除を発表。禁止事項に抵触したためで、その際に丸刈