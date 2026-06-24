◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２４日・マツダスタジアム）巨人は２４日、午後６時から予定していた広島戦が雨天中止となりマツダスタジアムの室内練習場で練習を行った。予告先発は広島が床田、巨人が西舘と発表されていたが、朝から雨が降り続き午後１時３０分に中止が発表された。２５日は試合なし。２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）から仕切り直す。練習後の橋上監督代行の主な一問一答は以下の通り。―恵みの雨に「恵