香川県／池田豊人 知事 若者の県外流出を防ごうと、香川県が検討を進める県立大学の設置・拡充について池田知事が24日、県議会の代表質問に答えました。 （香川県／池田豊人 知事）「産業界が中長期的に必要とする工学系分野の人材育成を担う県立大学の設置・拡充の検討をさらに進めていきたい」 香川県は教育関係者らによる検討委員会を立ち上げ、2025年度から議論しています。 香川県が行ったアンケー