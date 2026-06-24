「アメリカン・ハッスル」などで知られる女優のエイミー・アダムスが、わずかに出演しただけの医療ドラマで学んだ応急処置で、刺傷事件の被害者の命を救ったという。夫で俳優のダレン・レガロと15歳の娘アヴィアーナ、父リチャードとカリフォルニア州サンタモニカにあるレストランでディナーを終えたところで、外の通りで騒動が起きていることに気づき、エイミーは血を流して地面に倒れている男性