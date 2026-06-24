マスカット･オブ･アレキサンドリア 「ブドウの女王」と呼ばれるマスカット・オブ・アレキサンドリアは、岡山県で栽培が始まって2026年で140周年を迎えます。岡山県の生産量は日本一で、9割以上のシェアを誇っています。 マスカット・オブ・アレキサンドリアの岡山上陸140周年を記念して、ANAクラウンプラザホテル岡山（岡山・北区）が7月18日午後1時から1階ロビーで、1日限定の即売イベントを開催します。 倉敷市