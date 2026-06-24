堂安律が背負った3年間のストーリー日本の10番が世界に誇れるプレーを見せ続けている。森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日にアメリカ・テキサス州ダラスのダラス・スタジアムで、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ（GS）第3節スウェーデン戦に臨む。決勝トーナメント進出を懸けた一戦。MF堂安律（フランクフルト）はここまで2試合連続で先発し、献身的な守備で貢献してきた。“持っている男”として2ゴー