6月19日、東京･北区の小学校で発生し11人がけがをした火災を受けて志太消防本部は、22日から管内の小中学校の特別査察を始めました。これは6月19日、東京都北区の小学校で火災が発生し児童と教員あわせて11人がけがをしたことを受け、小中学校での火災を防ごうと志太消防本部が行ったものです。このうち、藤枝市の藤枝小学校には消防職員2人が訪問し、小学校の防火管理計画に沿ってどのように訓練を実施しているのか聞き取りました