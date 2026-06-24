「施設の方から、亡くなる2日前ぐらいに電話を頂いたんです。『血圧が下がっていて、ずっと眠っている状態なので、ちょっと心配です』って。それで急いで駆けつけたら……」【画像】娘・響子さんを愛おしそうに見つめる若き日の佐藤愛子さんと、元夫・田畑麦彦さんそう明かすのは、先日102歳で生涯を閉じた作家・佐藤愛子さんの娘・杉山響子さん（66）だ。彼女が見てきた母の姿とは――。4月29日に永眠◆◆◆晩年は認知機能が