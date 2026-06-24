23日の中日―DeNA戦で、ヘルメット一体型のマスクを着用する審判員＝ぎふしん長良川プロ野球を統括する日本野球機構（NPB）が、球審を務める際に頭部全体を覆うヘルメット一体型のマスクを着用するように審判員に通達していたことが24日、関係者の話で分かった。頭に加えて首や顔の側面を保護することで、既に着用が義務化されているヘルメットよりも安全性を高めるのが目的。今後、マスクが届き次第、1、2軍の全試合で運用され