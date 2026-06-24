北中米W杯で4大会連続の出場を果たした韓国代表主将、ソン・フンミン。そんな彼を巻き込み、韓国全土を激震させたのが2024年に起きた「卓球事件」だ。そして、その根底にある韓国代表の「欧州化」とは何か。韓国のサッカー事情に詳しい、吉崎エイジ―ニョ氏による著書『なぜ日本サッカーは強くなったのか ‟神とサッカー"から紐解く日本代表の欧州化』(徳間書店)より、一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目）【画像】韓