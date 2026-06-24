お笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希（47）が23日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。夫婦の悩みにアドバイスした。この日は4日に開催された同番組のリアルイベント「ママ会ライブ」昼の部の様子を放送。今年3月に第1子が誕生しパパとなったアーティスト・こっちのけんととともに会場のパパから寄せられた悩みに回答した。1歳の子供がいる27歳のパパから、恥ずかしがってスキンシッ