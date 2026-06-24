女優の藤原紀香（54）が24日、自身のインスタグラムを更新し、個性あふれる着物姿を公開した。藤原は23日に行われた舞台「まんが日本昔ばなし 劇場」（8月5日〜9日、CBGK シブゲキ!!）の製作発表記者会見におかっぱヘア＆着物姿で出席。国民的アニメ「まんが日本昔ばなし」を舞台化したもので、「私のお役は、どんな物語の何でしょう？？？お衣装もワクワクそれは、本番までのお楽しみです。うふふ」と期待をもたせた。会