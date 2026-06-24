〈「指が“コ”の字に曲がり脱臼」「混乱状態に」主将ソン・フンミンに若手が激高…韓国代表が崩壊した“卓球事件”とは〉から続く北中米W杯で4大会連続の出場を果たした韓国代表主将、ソン・フンミン。そんな彼を巻き込み、韓国全土を激震させたのが2024年に起きた「卓球事件」だ。アジアカップ準決勝の前夜、卓球で騒ぐイ・ガンインらを注意したところ激しい衝突に発展。ソン・フンミンの指が脱臼するという事態になった。だ