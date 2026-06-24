阪神の大竹耕太郎投手（30）が25日のヤクルト戦（甲子園）に先発する。予告先発として発表された。大竹は24日の同戦に先発予定も雨天中止。スライド登板で仕切り直すことが決まった。ヤクルト戦は2年ぶりの登板となる左腕。ソフトバンク時代から通算9試合で8勝0敗と無類の強さを誇る。相性を生かしてチームに勝利を呼び込みたい。