【NASCAR】第17戦 Anduril 250（日本時間6月22日／サンディエゴ・ストリート・コース）【映像】オーバーテイクも失速→後続車通せんぼ（実際の様子）全米で高い人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第17戦が市街地コースで開催。上位集団による激しい順位争いが展開されるなか、先行車を追い抜いた直後のマシンが失速してスピン。後続車を巻き込む一幕があり、中継の放送席やネット上が騒然となった。アクシデ