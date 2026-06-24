犬にレインコートは必要？ 犬にレインコートは「必須」ではありませんが、「必要」になる場面があります。 雨の日もお散歩に行きたい犬にとっては、雨の日のお散歩を快適に安全に楽しむためのアイテムになります。外に出なければ排泄をすることができない犬にとっても同じです。 雨の日は、犬にレインコートを着用させることで、被毛や皮膚が濡れることを防ぐことができます。濡れる範囲が少なけ