わんことパパの心温まる成長記録が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で5万5000回再生を突破し、「メロメロですね」「パパ攻略成功だ(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『犬なんて臭いから無理』と拒否していた夫→実際に飼ってみたら、毎日のように…嘘のような『まさかの光景』】 犬嫌いだったパパ TikTokアカウント「iggy0220」の投稿主さんは、ボーダー