100円ショップ「ダイソー」発のトレーディングカードゲーム「蟲神器」の世界観を描いた漫画作品『蟲神器 オフィシャルコミック』（著：原やすし、木藤古マサキ／小学館集英社プロダクション）が、2026年6月18日の発売から約1週間での即重版を記録した。 【漫画】『蟲神器 オフィシャルコミック』を試し読み 「蟲神器」は、ダイソーが2022年11月に発売した虫をモチーフにしたオリジナル