声優・伊藤彩沙の写真集『アヤサージュ』が、2026年6月24日にKADOKAWAから発売された。 【写真】黒いシックな衣装も『アヤサージュ』収録カット 伊藤は、『BanG Dream!』シリーズ（市ヶ谷有咲役）、『メダリスト』（鹿本すず役）、『ウマ娘 プリティーダービー』（ヴィブロス役）、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』（花柳香子役）など数多くの作品に出演してきた。 自身