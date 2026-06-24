蛭塚都の漫画『24時間界隈』が、2026年6月24日より「コミックDAYS」（講談社）にて連載を開始した。 【画像】新連載『24時間界隈』 本作は、24時間無休のコンビニを舞台にした“超・日常”コメディ。コンビニで働く桜井を主人公に、深夜に来店する客や新規アルバイト、次々と運ばれてくる商品を待ち受ける日々が描かれる。奇妙な出来事や怪しげな来店者、シフトを共にする店員たちの謎のノリなど、思いがけないものも訪れて