ジェットスター・ジャパンは、「スーパースターセール」を6月25日正午から30日午後4時59分まで開催する。国内13路線とアジア2路線が対象で、片道運賃は国内線3,820円から、国際線9,380円から。搭乗期間は7月3日から12月17日まで。アジア路線は日本発のみ対象となる。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数