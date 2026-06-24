パナマ代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループＬ第２節で、クロアチア代表とトロント・スタジアムで対戦した。序盤から積極的に攻撃を仕掛け、いくつかチャンスを創出したが、得点には至らず。逆に54分に先制点を献上する。結局、最後まで１点が遠く、０−１で敗れ、グループステージ敗退が決まった。初戦のガーナ戦（０−１）に続き白星を掴めなかったが、国際サッカー連盟（FIFA）が選ぶクロアチア戦のプレー