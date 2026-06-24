1軍に合流した甲斐がどんな役割を担っていくのかも注目となる（C）産経新聞社巨人の捕手4人体制が注目されている。打撃好調な大城卓三、岸田行倫をオーダーに並び立たせ、交流戦も好調に勝ち星を重ねたこともあり、リーグ戦再開でどのような起用になるかが注目された。【巨人】甲斐拓也の1軍登録で”捕手4人体制”に！大丈夫なのか？起用法について高木が考察する！そして21日からはベテランの甲斐拓也が今季初の1軍合流。大