AKB48との契約を解除された花田藍衣さんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。謝罪動画を公開したところ、賛否両論が寄せられています。【動画】丸刈り頭で謝罪した花田藍衣「坊主にして誠意を見せろというようなことを言われました」花田さんは「配信はできないかもしれないので動画を撮りました」とつづり、1本の動画を投稿。丸刈り頭にジャケットという姿の花田さんは「先ほど運営さんから発表があった通り、私はAKB48として