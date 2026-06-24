元ドイツ代表FWでFIFAワールドカップに4大会出場し10ゴールを決めているトーマス・ミュラー選手が日本時間23日に自身のインスタグラムを更新。同日に行われたアルゼンチン対オーストリアが行われたスタジアムの外を歩く姿を公開しました。その際、日本代表Tシャツを着用し話題となっています。この日、ミュラー選手は試合の解説を務めるため、同じく解説者で元リヴァプールの指揮官ユルゲン・クロップさんらとスタジアムを訪問。会