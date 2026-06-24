侍ジャパンＵ−１８の壮行試合として「高校日本代表ＶＳ大学日本代表」が８月２９日に神宮球場で開催されることが２４日、日本学生野球協会とＮＰＢエンタープライズから発表された。神宮球場での開催は２０１９年以来７年ぶり。午後６時プレーボール予定。試合は９回制でコールドゲームなし、延長なし、ＤＨ制ありのルールで行われ、木製バットを使用する。侍ジャパンＵ−１８日本代表は９月に台湾・台北市で行われる「第４