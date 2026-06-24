医師免許の停止期間中にもかかわらず医療行為をしたとして、元医師の男が逮捕されました。 【写真を見る】医師免許停止中に医療行為したか39歳の元医師を逮捕のべ95人の患者に181回…診察や薬の処方などした疑い健康被害は確認されず 医師法違反の疑いで逮捕されたのは和歌山市の元医師・平田桂資容疑者（39）です。 警察によりますと、平田容疑者は厚生労働大臣から医業の停止を命じられていたにもかかわらず、去年1