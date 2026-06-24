メガソーラーの開発許可取り消しの判決をうけ、住民らが直ちに工事を止めるよう大阪高裁に申し立てました。 奈良県平群町の山林で進められているメガソーラーの設置工事を巡って、周辺の住民らは開発によって水害や土砂災害のおそれがあるなどとして、県に対し開発許可を取り消すよう求めて提訴。 大阪高裁は6月18日、「県の基準は想定を上回る降雨量があれば水害などの災害が発生するおそれがあ