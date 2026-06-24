お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２３日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は、かが屋・賀屋壮也をゲストに迎え「【激動】両親共に教師で真面目な幼少期を過ごしたかが屋賀屋壮也が相方と劇的な出会いを果たし芸人になり今に至るまでの半生【鬼越トマホーク】」と題した動画を公開した。両親がともに教師だったという賀屋は「小学生のときは結構、勉